Турчинов володіє 11 мільйонами гривень і квартирою в майже 400 квадратів

Дана інформація міститься в його декларації, яка опублікована на сайті РНБО.

Заробітна плата Турчинова склала 180 118 грн, дохід дивідендів і відсотків - 194 147 грн. При цьому дружина Турчинова заробила 57 594 грн. Інших доходів у неї немає.

Також у секретаря РНБО є 11 390 667 грн на рахунках у банках. Відзначається також, що 11 419 186 грн були внесені в підзвітному році. У його дружини на рахунках - 32 726 грн.

Читайте такожПарасюк минулому році заробив 29 тисяч, а його батьки - майже мільйон

Крім того, у власності подружжя перебуває квартира площею 382 кв. м, інше нерухоме майно (18,1 і 19,7 кв. м), а також Toyota Highlander (2013 року випуску).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генеральний прокурор України Віктор Шокін за минулий рік заробив 950,786 тис. грн. Шокін також має дві земельні ділянки площею 0,475 га і 0,0801 га, квартиру площею 139,2 кв. м, садовий (дачний) будинок площею 172,5 кв. м і гараж 18 м. кв