СДПУ(о) йде в Київраду

Рішення прийняте на політбюро

Соціал-демократична партія (об`єднана) вирішила взяти участь у виборах Київської міської ради і мера Києва. Про це повідомила прес-служба партії. Відповідне рішення було ухвалене на черговому засіданні політбюро СДПУ(о) 29 березня. На засіданні також був схвалений проект декларації принципів об`єднання лівих сил, запропонований координаційною радою Круглого столу лівих політичних сил. Дело

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