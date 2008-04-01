СДПУ(о) йде в Київраду
10:21, 01 квітня 2008Політика
915 0
Рішення прийняте на політбюро
Соціал-демократична партія (об`єднана) вирішила взяти участь у виборах Київської міської ради і мера Києва. Про це повідомила прес-служба партії.
Відповідне рішення було ухвалене на черговому засіданні політбюро СДПУ(о) 29 березня.
На засіданні також був схвалений проект декларації принципів об`єднання лівих сил, запропонований координаційною радою Круглого столу лівих політичних сил.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter