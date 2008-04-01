Україна і США підписали «Дорожню карту», що визначає перспективи двостороннього співробітництва.

Як передає кореспондент УНІАН, документ було підписано напередодні візиту Президента США Джорджа БУША в Україну співголовами Міжвідомчої координаційної групи.

З української сторони документ підписав перший заступник міністра закордонних справ України Валерій ХАНДОГІЙ, з американської – помічник Державного секретаря з питань Європи та Євразії Деніел ФРІД.

Як повідомляє прес-служба Секретаріату Президенту, в основу «Дорожньої карти» покладені стратегічні пріоритети розвитку двосторонніх відносин на найближчу перспективу в політичній, безпековій, торговельно-економічній, енергетичній та гуманітарній сферах, а також у галузі науково-технічного та військового співробітництва.