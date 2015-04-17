Станично-Луганська райрада визнала Росію агресором, а "ЛНР" - терористами

Про це повідомляє прес-служба керівника Луганської військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

"У сесії взяли участь 21 депутат (кворум становить 19 чоловік), двоє з котрих утрималися, а інші проголосували "за". Питання про визнання Росією агресором, а "ЛНР" – терористичною організацією розглядалося останнім і супроводжувалося гарячими дискусіями. Утім, у підсумку депутати прийняли практично одноголосне рішення", - йдеться у повідомленні.

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За словами Москаля, рішення Станично-Луганської районної ради дуже показове, так як район найбільше в області постраждав від військових дій, а райцентр розташований на самій лінії розмежування (до найближчого блокпосту терористів від РДА менше кілометра, до окупованого Луганська – 12 км), тому вплив так званої ЛНР тут відчутний.