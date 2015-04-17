Бойовики знову накривали вогнем з кулеметів і гранатометів села в Луганській області

Як йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, єдиним населеним пунктом області, де за минулу добу велися активні бойові дії, стала Катеринівка Попаснянського району.

Населений пункт розташований за крайнім блокпостом українських силовиків фактично на нейтральній території.

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"Вчора, починаючи з 16 години і до пізньої ночі на околицях Катеринівки з невеликими перервами велися бойові дії з використанням автоматичної зброї, гранатометів і БТР-ів. Руйнувань житла та інфраструктури немає, ніхто з мирних жителів не постраждав, інформація про поранених чи загиблих військовослужбовців не надходила. Вранці в селі тихо ", - сказано в повідомленні.

Крім Катеринівки перестрілки відбулися в Кримському, поблизу Новотошківки і околицях Попасної.

В інших «гарячих точках» регіону дотримувався режим бойової тиші.