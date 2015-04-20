Вночі бойовики обстрілювали Авдіївку та околиці Донецька з "відведених" мінометів

При цьому, як повідомляє прес-центр АТО на сторінці у Facebook, російсько-терористичні війська порушили режим тиші 6 разів.

Як зазначається, бандформування 4 рази вели вогонь із 120-міліметрових мінометів.

«На Донеччині ворог проводив обстріли наших позицій в районі населених пунктів Авдіївка, Піски, Опитне та Красногорівка», - йдеться у повідомленні.

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Так, по опорних пунктах поблизу Авдіївки противник тричі відкривав вогонь із 120-міліметрових мінометів та 1 раз із зенітної установки.

Також, згідно з повідомленням, обстрілу із мінометів калібру 120 міліметрів зазнали наші позиції поблизу населеного пункту Піски.

Крім того, снайпер вів обстріл опорного пункту в районі селища Опитне, а по позиціях в районі міста Красногорівка Мар'їнського району незаконні збройні формування відкривали кулеметний вогонь.

На Луганщині у зазначений період була тиша. Обстрілів населених пунктів не відбулося.

Водночас, на півдні Донецької області українські підрозділи 6 разів спостерігали проліт безпілотних літальних апаратів противника в районі населених пунктів Талаківка, Широкине, Орловське та Володарське.

12 лютого лідери України, Франції, Німеччини і Росії домовилися про чергове припинення вогню на Донбасі від 15 лютого, а також відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Проте домовленості повністю не виконуються, сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушеннях режиму припинення вогню. Найбільше порушень – у стратегічно важливих місцях на північно-східній околиці Донецька, поблизу аеропорту, і в селі Широкині, контроль за яким відкриває чи блокує можливість наступу сепаратистів на Маріуполь.