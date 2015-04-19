За добу в зоні АТО поранено 4 українських військових, загиблих немає - штаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

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"Протягом минулої доби внаслідок бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає, четверо отримали поранення", - сказав Лисенко.

Окрім того, впродовж минулої доби російсько-терористичні угруповання 50 разів здійснили обстріли позицій українських військових в зоні АТО, в тому числі із забороненої Мінськими домовленостями зброї.

"Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою, але вона контролюється українськими військовими. За минулу добу бойовики 50 разів здійснили обстріли практично по всій лінії розмежування. При цьому 1/3 обстрілів проводилася з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями - із 120-міліметрових мінометів та 122-міліметрових артилерійських гармат", - сказав Лисенко.

Він додав, що бойовики також тричі застосовували танки в районі населеного пункту Піски.