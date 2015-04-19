Бойовики з артилерії обстріляли Широкине під час перебування там спостерігачів ОБСЄ - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"Учора бойовики порушили перемир’я у районі Широкиного із застосуванням артилерії, мінометів і стрілецької зброї. У цей час в селищі знаходилися міжнародні спостерігачі з ОБСЄ", - сказав Лисенко, нагадавши, що українська сторона та моніторингова місія запропонували демілітарізацію Широкиного з повним припиненням вогню та відведенням зброї.

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"Проте бойовики продовжують паплюжити міжнародне право, і здійснюють провокації, що демонструє їхню налаштованість на подальше ведення бойових дій", - додав Лисенко.

Він зазначив, що бойовики проводять активну повітряну розвідку: українські прикордонники зафіксували 4 польоти ворожих БПЛА.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, впродовж минулої доби російсько-терористичні угруповання 50 разів здійснили обстріли позицій українських військових.