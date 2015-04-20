Апеляційний суд Києва продовжив розгляд скарги на вирок Пукачу

Як передає кореспондент УНІАН, Пукача доставлено до зали судових засідань.

Довідка УНІАН. 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення за вбивство Гонгадзе.

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Адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. "Скарга стосується лише неповноти встановлення мотивів злочину", - сказала адвокат.

Також скаргу подав ще один потерпілий у справі журналіст Олексій Подольський.

У даний час Апеляційний суд Києва розглядає скарги на вирок Пукачу.

24 листопада 2014 р. Апеляційний суд Києва вирішив розглядати скаргу на вирок Пукачу в закритому режимі.

Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова СБУ Валентин Наливайченко висловили переконання, що розгляд скарги на вирок Пукачу має відбуватися у відкритому режимі.

12 березня 2015 року комісія Міністерства внутрішніх справ зняла гриф секретності з 80 носіїв інформації у справі Пукача.

Вбивство Гонгадзе було скоєне восени 2000 року.