ГПУ не бажає розглядати звернення нардепів про загрозу життю Пукачу

Про це заявив народний депутат України Андрій Денисенко за результатами візиту до Генпрокуратури.

Нагадаємо, 5 лютого народні депутати України Андрій Денисенко та Віталій Купрій, обидва з фракції БПП, направили на Генерального прокурора Віталія Ярему заяву про кримінальне правопорушення, в якій просили ГПУ терміново вжити заходів для захисту Олексія Пукача, як важливого свідка, який може дати свідчення проти колишніх вищих посадовців держави. Нардепи вимагали розглянути заяву за прискореною процедурою, у термін менше як 24 години.

Однак заява народних депутатів досі не була внесена до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.

Про загрози життю Олексія Пукача, обвинувачуваного по справі вбивства Георгія Гонгадзе, заявляв журналіст Олексій Подольський, який є потерпілим у цій справі. За його даними, організована злочинна група, що складається з прокурорів Романа Волошина і Володимира Шилового, на чолі із заступником голови Печерського районного суду Києва Андрієм Мельником чинили тиск на Пукача, погрожуючи йому особисто і його сім'ї.

«Сьогодні перед засіданням Апеляційного суду по справі Пукача ми разом з народними депутатами Віталієм Купрієм, Валентином Дідичем та представником потерпілого по цій справі Олександром Єльяшкевичем потрапили на прийом до заступника генпрокурора Олега Бачуна, хотіли у нього довідатися про внесення в реєстр нашої заяви. Згідно закону Генпрокуратура повинна були зареєструвати її і внести в реєстр протягом 24 годин. Пан Бачун так і не зміг нам пояснити причину не внесення заяви до рєстру. Отже ми будемо примушувати Генпрокуратуру зробити це через суд», - розповів нардеп Андрій Денисенко.

Нардеп Денисенко повідомив, що Олександра Єльяшкевича не хотіли пропускати до Генеральної прокуратури, хоча будь-яких законних підстав перешкоджати охорона не мала. У зв‘язку з чим народні депутати зламали турнікет на вході до ГПУ, щоб пан Єльяшкевич зміг потрапити на прийом до заступника генпрокурора.

«Мій колега, Віталій Купрій, попередньо дзвонив до Бачуна, щоб нас усіх прийняли, і той погодився. Але охорона намагалася навпаки не пропустити Єльяшкевича», - сказав нардеп.

«Ми казали Бачуну, що потрібно усунути тих представників прокуратуру, які причетні до незаконних дій. В тому числі ми назвали конкретно прізвище прокурора Романа Волошина. Однак розуміння у Бачуна ми не знайшли. Але після нашого візиту до Бачуна, пан Волошин не з‘явився на засіданні Апеляційного суду», - додав нардеп Денисенко.

Раніше повідомлялося, що група народних депутатів звернулася до Генпрокурора України з проханням зняти грифи "таємно" з тих матеріалів справи, які не є державною таємницею, а також усунути від участі в процесі тих представників державного обвинувачення, які раніше скомпрометували себе вимогами про закритому режимі судових засідань.