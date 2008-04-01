Буш привітав Яценюка як наймолодшого в світі

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО стане «додатковим імпульсом суспільству для проведення реформ у економічній та гуманітарній сферах».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав під час зустрічі з Президентом Сполучених Штатів Америки Джорджем БУШЕМ та Державним секретарем США Кондолізою РАЙС.

При цьому А.ЯЦЕНЮК наголосив на необхідності постійного діалогу з найближчими країнами-сусідами України, у тому числі з Російською Федерацією.

Голова ВР відзначив важливість державного візиту Президента США в Україну та високо оцінив українсько-американські переговори, котрі відбулися сьогодні, і привітав підписання низки важливих двосторонніх документів, зокрема «Дорожньої карти».

Сторони обговорили низку питань розширення двосторонньої співпраці в економічній сфері. А.ЯЦЕНЮК відзначив «міцні підвалини» економічної складової двосторонніх відносин, зокрема визнання США України як країни із ринковою економікою, а також підписання Угоди про вступ України до СОТ та надання США преференцій для деяких груп українських товарів, яке відбулося за часів очолювання А.ЯЦЕНЮКОМ Міністерства економіки України.

Під час зустрічі йшлося також про інтенсифікацію двостороннього діалогу в енергетичній сфері, зокрема у галузі енергетичної безпеки, розробки корисних копалин та пошуку альтернативних джерел енергії.

Голова Верховної Ради поінформував Дж.БУША про різні політичні погляди щодо вступу України до НАТО у стінах українського парламенту. При цьому він зазначив, що Верховна Рада ухвалила постанову «Про питання вступу України до Організації Північноатлантичного договору», відповідно до якої рішення щодо міжнародного договору про вступ України до НАТО приймається лише за наслідками всеукраїнського референдуму, який може проводитися за народною ініціативою відповідно до Закону України "Про всеукраїнський референдум".

Президент США щиро привітав А.ЯЦЕНЮКА як одного з наймолодших спікерів світу за два останніх століття (саме у США у 1839-41 роках Палату представників парламенту очолював тридцятирічний Роберт Хантер).