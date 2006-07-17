«Трудовий Альянс» пікетуватиме Генпрокуратуру

18 липня 2006 року, у вівторок, об 11-00 громадська організація «Трудовий Альянс» розпочне пікетування біля стін Генеральної Прокуратури України з вимогою відставки заступника генерального прокурора Тетяни Корнякової. Лідери організації вважають, що професійні та моральні якості пані Корнякової не дозволяють їй займати цю посаду та пропонують Президенту України призначити на цю посаду більш достойну людину. «Тетяна Корнякова дивовижним чином зуміла пристосуватися під усі зміни влади, прислужитися усім своїм покровителям, починаючи від головних героїв минулого президентського правління – але усьому приходить кінець», - стверджує «Трудовий Альянс».