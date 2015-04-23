Турчинов розказав, кому вигідні вбивства Бузини і Калашникова



Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі 5-го каналу.

”Не можна все вводити в одну купу... Коли ми говоримо про вбивство журналіста Сухобока, є матеріали і МВС, і прокуратури, де є підстави, щоб говорити про побутовий мотив вбивства. Коли ми говоримо про убивство Бузини, Калашникова, то безумовно, тут простежується замовний характер цих вбивств. І одразу ж треба сказати, а кому вигідно ліквідувати Бузину і Калашникова, щоб піднялась така хвиля незадоволення? Безумовно - ворогам України”, - наголосив Турчинов.

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Секретар РНБО пояснив, що жоден з вбитих не впливав якось на ті процеси, які відбуваються в країні. ”Тобто, це були скажімо так, виконавці стратегії, яка розробляється іншими людьми проти нашої країни”, - сказав Турчинов.

На його переконання, ці вбивства вигідні тим, хто працює проти країни.

При цьому, очільник РНБО наголосив, що силові структури України налаштовані швидко розкрити ці вбивства не залежно від того, хто їх зробив, і хто їх організував.