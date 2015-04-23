Київ наполягатиме, щоб під час саміту ЄС розглянули направлення місії Євросоюзу на Донбас - посол

Про це у четвер у Брюсселі напередодні саміту, який відбудеться 27 квітня у Києві, повідомив представник України при ЄС, посол Костянтин Єлісєєв, передає власний кореспондент УНІАН.

"Ми маємо намір підняти питання місії ЄС у рамках Спільної політики у сфері безпеки та оборони на Донбас. Прийшов час перейти від теоретичної дискусії до практичного обговорення. Тому ми будемо пропонувати направити оціночну місію ЄС на Донбас", - сказав український дипломат.

Єлісєєв зазначив, що місія ОБСЄ - це добре, але «недостатньо для того, щоб гарантувати виконання Мінських домовленостей".

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Відповідаючи на запитання, яку назву - миротворча чи поліцейська, і який мандат може мати така місія, Єлісєєв зазначив, що станом на сьогодні про це "дуже рано говорити". "Ми направили європейській стороні наші ідеї щодо майбутнього завдання і мандату, які можуть бути виконані майбутньою місією. З нашої точки зору, цей мандат може включати 15 завдань з метою підтримки процесу виконання Мінських домовленостей", - деталізував посол.

Причому Єлісєєв наголосив, що ця місія не буде заміною місії ОБСЄ, але буде її доповнювати. "Місія ЄС може створити умови для проведення справедливих та вільних виборів, допомогти відновити контроль над російсько-українським кордоном, може допомогти у навчанні місцевої міліції. Тому на саміті ми будемо наполягати на цьому питанні. Це важливо для нас", - підсумував український дипломат.

Раніше УНІАН повідомляв, що найближчими днями на зустрічі в "нормандському форматі" обговорять введення миротворців в Україну