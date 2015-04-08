Основною темою зустрічі у "нормандському форматі" стане питання миротворців на Донбасі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін перебуває в Парижі, де готує відповідну зустріч міністрів закордонних справ у "нормандському форматі", де основною темою має бути саме питання миротворців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з президентом Республіки Польща Броніславом Коморовським сьогодні у Києві.

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"На сьогоднішній день міністр закордонних справ України Клімкін за моїм дорученням перебуває в Парижі, де готує відповідну зустріч міністрів закордонних справ у «нормандському форматі», де основною темою має бути саме питання миротворців", - заявив він.

Глава держави також зазначив, що раніше ставлення до ідеї введення миротворчої місії в Україні "було прохолодним".

"На сьогоднішній день всі розуміють, що питання миротворців є найбільш ефективним способом деескалації конфлікту. Підкреслюю: не заморожування, а деескалації", - сказав Порошенко.