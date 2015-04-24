Депутати пішли відпочивати на два тижні, зустрінуться на свято

Як передає кореспондент УНІАН, вона також зазначила, що наступного тижня депутати працюють з виборцями.

У п'ятницю 8 травня урочисте засідання розпочнеться о 12.00.

Під час сьогоднішнього засідання депутати не змогли підтримати постанову про проведення парламентських слухань щодо соціального захисту переміщених осіб. Інші постанови на голосування навіть не виносилися через незначну кількість депутатів у сесійній залі.

Читайте такожЯценюк у Раді пішов стопами Азарова і послав депутата "гуляти" (відео)

Депутати також не змогли направити до президента депутатські запити. Зокрема, щодо скасування звання Героя України, присвоєне деяким народним депутатам.

Під кінець засідання в сесійній залі було менше 30 депутатів.