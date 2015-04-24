Депутати пішли відпочивати на два тижні, зустрінуться на свято
Заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд закрила сьогоднішнє засідання парламенту і нагадала, що наступне, урочисте засідання, відбудеться 8 травня.
Як передає кореспондент УНІАН, вона також зазначила, що наступного тижня депутати працюють з виборцями.
У п'ятницю 8 травня урочисте засідання розпочнеться о 12.00.
Під час сьогоднішнього засідання депутати не змогли підтримати постанову про проведення парламентських слухань щодо соціального захисту переміщених осіб. Інші постанови на голосування навіть не виносилися через незначну кількість депутатів у сесійній залі.
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Депутати також не змогли направити до президента депутатські запити. Зокрема, щодо скасування звання Героя України, присвоєне деяким народним депутатам.
Під кінець засідання в сесійній залі було менше 30 депутатів.