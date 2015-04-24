8 травня Рада збереться на урочисте засідання

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 232 із 296 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Відповідно до постанови, народні депутати працюватимуть з 5 по 8 травня у комітетах, комісіях, фракціях і групах. Раніше планувалося, що з 5 по 8 травня ВР мала б працювати у пленарному режимі.

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При цьому заплановано провести урочисте засідання Верховної Ради 8 травня.

Ухваленою постановою також передбачено, що з 12 по 15 травня ВР працюватиме у пленарному режимі.

Перший заступник голови ВР Андрій Парубій, закликаючи народних депутатів, які не підтримали рішення про внесення змін до календарного плану, заявив: “Ідеться про те, щоб ми солідаризувалися з усім цивілізованим світом, відзначили 8 травня як подію - закінчення Другої світової війни”.