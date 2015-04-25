Клімкін висловив співчуття народові Непалу
21:09, 25 квітня 2015Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у суботу висловив співчуття народу Непалу у зв'язку з жертвами і руйнуваннями після землетрусу.
REUTERS
"Мої щирі співчуття народу Непалу. Бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим", - написав він у Twitter.
Читайте такожЗемлетрус у Непалі забрав понад 1100 життів, є загиблі в Китаї, Індії та БангладешЯк повідомляв УНІАН, жертвами землетрусу стали понад 1 200 осіб. Офіційний представник МЗС України Євген Перебийніс повідомив про те, що відомство перевіряє інформацію, чи є серед загиблих і постраждалих українські громадяни.
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