Євросоюз видав підбірку відповідей на FAQ щодо України (документ)
Зовнішньополітичне відомство ЄС опублікувало добірку відповідей на найпоширеніші питання щодо України, "Східного партнерства" ЄС та угоди про асоціацію.
Документ на 26 сторінок оприлюднено на сайті відомства.
Зокрема, з нього можна дізнатися позицію ЄС з таких питань:
- чи дестабілізував Захід Україну?
- що дав ЄС Україні, крім слів і обіцянок?
- чи є перемир'я на сході країни?
- хто відповідальний за падіння рейсу MH17?
- хто відповідальний за безіменні поховання у Донецьку?
- Чи був легітимним так званий референдум у Криму?
- чи легітимна українська влада?
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- чи екстремісти найбільша загроза для України?
- чи загрожує щось етнічним росіянам в Україні?
- чи може економічна частина Угоди про асоціацію з Україною викликати економічні негаразди?
- що отримають українці від Угоди?
- чи Угода вимагає від України визнати одностатеві шлюби? та інше.