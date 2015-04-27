Євросоюз видав підбірку відповідей на FAQ щодо України (документ)

Документ на 26 сторінок оприлюднено на сайті відомства.

Зокрема, з нього можна дізнатися позицію ЄС з таких питань:

- чи дестабілізував Захід Україну?

- що дав ЄС Україні, крім слів і обіцянок?

- чи є перемир'я на сході країни?

- хто відповідальний за падіння рейсу MH17?

- хто відповідальний за безіменні поховання у Донецьку?

- Чи був легітимним так званий референдум у Криму?

- чи легітимна українська влада?

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- чи екстремісти найбільша загроза для України?

- чи загрожує щось етнічним росіянам в Україні?

- чи може економічна частина Угоди про асоціацію з Україною викликати економічні негаразди?

- що отримають українці від Угоди?

- чи Угода вимагає від України визнати одностатеві шлюби? та інше.