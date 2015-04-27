Щотижня в Україні реєструються дві нові партії - КВУ

З початку року в Україні зареєстровано 27 нових політичних партій, що є рекордним показником, а щотижня реєструються дві партії.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель.

«2015-й став рекордним по кількості зареєстрованих нових політичних сил. Цього року зареєстровано 27 нових політичних партій. Якщо відкинути святкові дні, ми отримуємо дві нових політичних партії щотижня. До прикладу, раніше в середньому реєстрували 5-7 нових політичних партій щороку», - повідомив він.

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Як наголосив Кошель, КВУ вважає за доцільне повернути до виборчого законодавства норму про виборчі блоки.

«Саме така норма і механізм виборчих блоків будуть сприяти структуризації політичного простору і зменшенню кількості малих політичних партій. Для цих блоків варто збільшити бар’єр. Якщо для партій на місцевих виборах ми мали 3%, то для блоків він мав би становити 5%. Для моноблоків, які об’єднують 5 і більше політичних партій, доцільно встановити цей бар’єр на рівні 7%», - сказав Кошель.