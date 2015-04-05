Мін'юст запропонує формат фінансування політичних партій з держбюджету

Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко в інтерв'ю "5 каналу" в суботу.

«Спільно з міжнародними експертами, профільним комітетом в парламенті сформовано робочу групу, і вже на фінішній стадії проект закону, який передбачає державне фінансування парламентських партій», - сказав він.

За словами міністра, законопроект буде передбачати державне фінансування не тільки партій, які пройшли до Верховної Ради, але й тих, які на останніх парламентських виборах набрали близьку до прохідного бар'єру кількість голосів.

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"Природно, що звичайні громадяни це сприймають так: а чому ми повинні фінансувати партії з бюджету? Але фінансування партій з бюджету, коли є нерівне становище і прихована політична корупція через непрозоре фінансування партій, для пересічного українця є набагато гіршим, тому що згодом та чи інша політична сила фактично повинна виконувати якісь лобістські замовлення спонсорів», - наголосив Петренко.