Суддя Нежура і адвокат Комков обрані членами Вищої ради юстиції

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з оприлюдненими Лічильною комісією результатами, за Вадима Нежуру віддав голос 81 делегат, проти - 7, за Володимира Комкова - 83, проти - 5 з 88, зареєстрованих на конференції.

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Після оголошення результатів таємного голосування Вадим Нежура і Володимир Комков прийняли присягу членів ВРЮ перед делегатами Всеукраїнської конференції працівників, скріпивши її своїми підписами.

Як повідомлялося, відповідно до чинного законодавства, Вища рада юстиції складається з 20 членів. Верховна Рада, президент, з’їзд суддів України, з’їзд адвокатів та з’їзд представників юридичних вишів призначають до ВРЮ по троє членів, а також всеукраїнська конференція працівників прокуратури – двох членів Вищої ради юстиції.