Судді, які приймали неправомірні рішення, обов’язково будуть відповідати – президент

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав в інтерв’ю «5-му каналу».

Також Порошенко наголосив на важливості прискорення формування Вищої ради юстиції та проведення судової реформи в цілому. За його словами, 3 квітня під час зустрічі з керівниками фракцій коаліції наголосив на тому, що Верховна Рада має проголосувати за свою квоту і обрати членів Вищої ради юстиції. У свою чергу президент вперше оголосив відкритий та публічний конкурс, який раніше проводився в закритому режимі, щоб негайно призначити свою квоту у ВРЮ.

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«Одразу ж після цього у Вищій раді юстиції стався потоп: виявляється залило особові справи всіх суддів-порушників», - повідомив президент.

Він наголосив: «Дав доручення Службі безпеки України, було забезпечено зберігання цих документів. Хочу запевнити, що судові справи суддів, як і рукописи, не горять та не тонуть. Їх ці потопи чи пожежі не врятують, а Вища рада юстиції буде сформована найближчим часом».

Президент нагадав, що ухвалений Закон «Про забезпечення права на справедливий суд» дав можливість сформувати Вищу раду юстиції, Вищу кваліфікаційну комісію суддів та запрацювати критеріям відповідальності суддів за прийняття неправомірних рішень, в тому числі за звільнення злочинців на волю.

Глава держави висловив сподівання, що наступного тижня буде прийнятий закон про обмеження права суддів звільняти під заставу підозрюваних у корупції та у тяжких злочинах.