ЄС очікує від України реформ – єврокомісар
23:17, 27 квітня 2015Політика
399 0
Європейський союз чекає від української влади проведення конституційної, судової реформ та реформи прокуратури.
ЄС очікує від України реформ Конституції, судоустрою та прокуратури / УНІАН
Про це заявив єврокомісар з питань політики сусідства і переговорів по розширенню Йоганнес Ган під час зустрічі зі спікером Верховної Ради Володимиром Гройсманом, повідомляє сайт Ради.
"Ми, як і все українське суспільство, з нетерпінням очікуємо на реформу Конституції, судоустрою і прокуратури, оскільки без забезпечення верховенства права реформування інших сфер неможливо", - сказав Ган.
Читайте такожТуск нагадав українській владі, що замість неї ніхто реформи проводити не буде
Комісар ЄС назвав важливим той факт, що український парламент "відданий процесу реформ" і посідає "лідерську роль у процесі конституційної реформи".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter