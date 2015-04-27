ЄС очікує від України реформ – єврокомісар

Про це заявив єврокомісар з питань політики сусідства і переговорів по розширенню Йоганнес Ган під час зустрічі зі спікером Верховної Ради Володимиром Гройсманом, повідомляє сайт Ради.

"Ми, як і все українське суспільство, з нетерпінням очікуємо на реформу Конституції, судоустрою і прокуратури, оскільки без забезпечення верховенства права реформування інших сфер неможливо", - сказав Ган.

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Комісар ЄС назвав важливим той факт, що український парламент "відданий процесу реформ" і посідає "лідерську роль у процесі конституційної реформи".