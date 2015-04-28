Тернопільський губернатор склав депутатський мандат

Про це Барна повідомив в Facebook.

"З метою недопущення спекуляцій щодо суміщення мною посад народного депутата України і голови Тернопільської облдержадміністрації повідомляю наступне: заяву про складання депутатських повноважень мною написано і зареєстровано в апараті ВР", - написав він.

Читайте такожПорошенко представив нового голову Тернопільської ОДА Барну

До повідомлення губернатор прикріпив копію заяви, датованого 24 квітня 2015 року та адресованого голові парламенту Володимиру Гройсману.