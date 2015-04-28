Тернопільський губернатор склав депутатський мандат
02:09, 28 квітня 2015Політика
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Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна написав заяву про складання з себе повноважень депутата Верховної Ради.
Степан Барна склав депутатський мандат tv4.te.ua
Про це Барна повідомив в Facebook.
"З метою недопущення спекуляцій щодо суміщення мною посад народного депутата України і голови Тернопільської облдержадміністрації повідомляю наступне: заяву про складання депутатських повноважень мною написано і зареєстровано в апараті ВР", - написав він.
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До повідомлення губернатор прикріпив копію заяви, датованого 24 квітня 2015 року та адресованого голові парламенту Володимиру Гройсману.
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