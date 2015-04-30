Розвідка США назвала бойовиків "об'єднаними російсько-сепаратистськими силами"

Новий термін минулого тижня затвердила американська розвідка на підставі все більшого числа доказів співпраці та спільних навчань російських і сепаратистських військ на сході України і їх дій під спільним командуванням, підконтрольним Росії, пише агентство.

При цьому AP нагадує, що Держдеп США вже використовував цей термін минулого тижня - його вжили тричі в одному і тому ж заяві про нарощування військової присутності Росії на сході України, повідомляє DT.UA.

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Така зміна сприйняття у американської влади на події в Україні може мати серйозні наслідки для політики Вашингтона щодо Москви, стверджує агентство, хоча докази причетності Росії до цього конфлікту були відомі давно.

Так, лондонський аналітик по справах Росії Ігор Сутягін, чиї слова наводить AP, стверджує, що чисельність кадрових російських військових на сході України досягла максимуму приблизно 9000 чоловік в лютому цього року, а зараз там знаходиться, швидше за все, кілька сотень російських військових інструкторів.