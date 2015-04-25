Держдеп: бойовикам, які блокують ОБСЄ, є що приховувати
США закликають бойовиків забезпечити спостерігачам місії ОБСЄ повний доступ на всій території України, включаючи окуповані райони, прилеглі до російського кордону.
Про це на брифінгу заявила речниця Держдепартаменту Марі Харф.
"Підтримувані Росією сепаратисти в східній Україні продовжують перешкоджати спостерігачам ОБСЄ виконувати свою роботу, блокуючи доступ до великої площі території під їх контролем. Вчора спостерігачів не пропустили в район на схід від Маріуполя", - сказала представник Держдепу.
"Сепаратисти підписали Мінські угоди і план імплементації, які дозволяють спостерігачам ОБСЄ перевірити припинення вогню і відведення важкого озброєння. Цього не відбувається. Відмова в доступі ОБСЄ проявляє момент того, що сепаратистам є що приховувати", - наголосила Харф.
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За її словами, влада США знову закликає забезпечити вільний і безперешкодний доступ по всій території України для ОБСЄ, аж до українсько-російського кордону (території підконтрольні бойовикам - УНІАН).
Також США закликають всі сторони співпрацювати з ОБСЄ з метою запобігання подальшого насильству.