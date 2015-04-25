Держдеп: бойовикам, які блокують ОБСЄ, є що приховувати

Про це на брифінгу заявила речниця Держдепартаменту Марі Харф.

"Підтримувані Росією сепаратисти в східній Україні продовжують перешкоджати спостерігачам ОБСЄ виконувати свою роботу, блокуючи доступ до великої площі території під їх контролем. Вчора спостерігачів не пропустили в район на схід від Маріуполя", - сказала представник Держдепу.

"Сепаратисти підписали Мінські угоди і план імплементації, які дозволяють спостерігачам ОБСЄ перевірити припинення вогню і відведення важкого озброєння. Цього не відбувається. Відмова в доступі ОБСЄ проявляє момент того, що сепаратистам є що приховувати", - наголосила Харф.

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За її словами, влада США знову закликає забезпечити вільний і безперешкодний доступ по всій території України для ОБСЄ, аж до українсько-російського кордону (території підконтрольні бойовикам - УНІАН).

Також США закликають всі сторони співпрацювати з ОБСЄ з метою запобігання подальшого насильству.