Держдеп: бойовикам, які блокують ОБСЄ, є що приховувати

02:39, 25 квітня 2015
Політика
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США закликають бойовиків забезпечити спостерігачам місії ОБСЄ повний доступ на всій території України, включаючи окуповані райони, прилеглі до російського кордону.

Мари Харф / Скриншот State Dep’t

Про це на брифінгу заявила речниця Держдепартаменту Марі Харф.

"Підтримувані Росією сепаратисти в східній Україні продовжують перешкоджати спостерігачам ОБСЄ виконувати свою роботу, блокуючи доступ до великої площі території під їх контролем. Вчора спостерігачів не пропустили в район на схід від Маріуполя", - сказала представник Держдепу.

"Сепаратисти підписали Мінські угоди і план імплементації, які дозволяють спостерігачам ОБСЄ перевірити припинення вогню і відведення важкого озброєння. Цього не відбувається. Відмова в доступі ОБСЄ проявляє момент того, що сепаратистам є що приховувати", -  наголосила Харф.

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 За її словами, влада США знову закликає забезпечити вільний і безперешкодний доступ по всій території України для ОБСЄ, аж до українсько-російського кордону (території підконтрольні бойовикам - УНІАН).

Також США закликають всі сторони співпрацювати з ОБСЄ з метою запобігання подальшого насильству.

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