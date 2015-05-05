Польща надішле в Україну групу поліцейських для допомоги у реформах

Як повідомляє Польське радіо з посиланням на уряд Польщі, у склад групи входитиме до 10 офіцерів та працівників поліції.

Як зазначається, місія EUAM (European Union Advisory Mission to Ukraine) – цивільна місія, яка надаватиме підтримку та консультуватиме представників української сторони у питаннях реформ сектору безпеки на стратегічному рівні.

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«Створення місії має на меті підтримку реформ цивільного сектора безпеки в Україні, у тому числі реформи правоохоронних органів. Завданням місії буде забезпечення підтримки, зокрема у плануванні та реалізації реформи сектора безпеки та реорганізації і реструктуризації служб безпеки», - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, створення контингенту та участь польських працівників та офіцерів поліції у рамках цивільної дорадчої місії «відповідає польським державним інтересам та є пріоритетом, з огляду на політичний характер цієї ініціативи». Окрім того, згідно з повідомленням, «з огляду на членство в Європейському Союзі та геополітичне розташування, участь Польщі у підтримці реформ в Україні є необхідною».

Нагадаємо, місія ЄС з реформування сектору безпеки (EUAM) розпочала свою роботу в Україні 1 грудня 2014 року.

Штаб-квартира місії буде знаходитися в Києві, однак вона буде працювати також і в регіонах. Місія має намір розмістити своїх радників в українських міністерствах і відомствах. Чисельність персоналу складе 100 іноземних громадян і 75 місцевих жителів. Бюджет становитиме 13,1 млн євро на перший рік.

Мандат місії розрахований на 2 роки.