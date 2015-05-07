Генсек ООН у Києві вшанує пам'ять загиблих у Другій світовій війні
18:34, 07 травня 2015Політика
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Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун ООН підтвердив, що завтра у Києві візьме участь у заходах з вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні.
REUTERS
Про це повідомив прес-секретар президента Петра Порошенка Святослав Цеголко в "Твіттері".
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"Генсек ООН підтвердив, що завтра візьме участь у заходах з вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні у Києві", - написав він.
За словами Святослава Цеголко, зараз президенти в Гданську беруть участь в історичній панелі "Перегляд наслідків Другої світової війни через 70 років після закінчення".
Як повідомляв УНІАН, президент ПетроПорошенко в Гданську провів зустріч з генсекретарем ООН Пан Гі Муном і президентом Польщі Броніславом Коморовським.
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