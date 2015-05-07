Генсек ООН у Києві вшанує пам'ять загиблих у Другій світовій війні

Про це повідомив прес-секретар президента Петра Порошенка Святослав Цеголко в "Твіттері".

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"Генсек ООН підтвердив, що завтра візьме участь у заходах з вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні у Києві", - написав він.

За словами Святослава Цеголко, зараз президенти в Гданську беруть участь в історичній панелі "Перегляд наслідків Другої світової війни через 70 років після закінчення".

Як повідомляв УНІАН, президент ПетроПорошенко в Гданську провів зустріч з генсекретарем ООН Пан Гі Муном і президентом Польщі Броніславом Коморовським.