Донька Яблонської знайшла в київському музеї підробки

Донька відомої художниці Тетяни Яблонської Атаян Гаяне звинувачує Київський музей російського мистецтва та галерею “Естамп” у виставленні підробок. Вона звернулася до суду, щоб захистити авторські права матері.

На прес-конференції в УНІАН вона розповіла, що з 10 по 15 липня 2004 року в приміщенні Київського музею російського мистецтва проходила виставка “Український живопис 1945 – 1989 років. З приватних колекцій”, організована галереєю “Естамп”. Виставка проводилася під патронатом Міністерства культури України, опікувався нею тодішній віце-прем’єр-міністр з гуманітарних питань Дмитро Табачник. Представлені на виставці картини “Седнів”, “Збір урожаю”, “На базарі” були підписані ім’ям Т.Яблонської, хоча, за словами Г.Атаян, насправді їй не належать, а є лише “підробкою чи спотворені невмілою реставрацією”.

А.Гаяне, за її словами, повідомила про це організаторів виставки. Крім того, вона заборонила здійснювати публічний показ цих картин. Проте, як сказала А.Гаяне, організатори не відреагували на її звернення.

Щоб захистити свої права, художниця звернулася в Подільський районний суд м. Києва, де їй відмовили у розгляді цієї справи. Сьогодні справу розглядає Шевченківський районний суд. За допомогою суду А.Гаяне має намір зобов’язати Київський музей російського мистецтва та галерею “Естамп” опублікувати в ЗМІ повідомлення про спростування авторства Т.Яблонської щодо картин, які їй не належать.