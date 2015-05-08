США будуть подавати апеляцію з питання екстрадиції Дмитра Фірташа - народний депутат

Народний депутат Світлана Заліщук на своїй сторінці у Facebook повідомила, що США мають намір подавати апеляцію на рішення австрійського суду відмовити в екстрадиції Дмитра Фірташа.

«Тільки що це підтвердив американський посол на зустрічі українських депутатів з делегацією конгресменов», - написала Заліщук.

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Нардеп зазначила, що відповідаючи на питання про шанси на успіх Джефрі Пайетт зазначив, що процедури в суді були «абсолютно несоотсветстующими».

США подають апеляцію щодо екстрадиції одіозного Фірташа. Щойно це підтвердив американський посол на зустрічі українських... Posted by Svitlana Zalishchuk on Friday, May 8, 2015

Як раніше повідомляв Уніан, Земельний суд Відня з кримінальних справ відмовив у запиті Мін'юсту США про екстрадицію олігарха Дмитра Фірташа.