МВС закупило 2,6 тис. бронежилетів на суму майже 16 млн грн
18:34, 08 травня 2015Політика
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Міністерство внутрішніх справ закупило 2,672 тис. бронежилетів 4-го класу захисту на суму 15,9 млн грн, повідомляється на сайті «Державні закупівлі України».
Фото УНІАН
Згідно з опублікованою інформацією, бронежилети 4-го класу захисту, тип яких не вказаний, міністерство закупило у науково-виробничого підприємства «Темп-3000».
Середня ціна одного бронежилета, згідно з контрактом, становить 5,95 тис. грн.
У повідомленні зазначено, що підприємство повинно здійснити поставку бронежилетів протягом 30 днів після підписання контракту.
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Як повідомляв УНІАН, з початку року підприємство "Темп-3000" поставило силовим відомствам товарів на загальну суму близько 380 млн грн.
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