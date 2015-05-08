МВС закупило 2,6 тис. бронежилетів на суму майже 16 млн грн

Згідно з опублікованою інформацією, бронежилети 4-го класу захисту, тип яких не вказаний, міністерство закупило у науково-виробничого підприємства «Темп-3000».

Середня ціна одного бронежилета, згідно з контрактом, становить 5,95 тис. грн.

У повідомленні зазначено, що підприємство повинно здійснити поставку бронежилетів протягом 30 днів після підписання контракту.

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Як повідомляв УНІАН, з початку року підприємство "Темп-3000" поставило силовим відомствам товарів на загальну суму близько 380 млн грн.