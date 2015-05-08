Балога вважає, що духовенство УПЦ МП не має морального права ігнорувати вшанування пам'яті загиблих

Так прокоментував лідер партії "Єдиний Центр", народний депутат України Віктор Балога дії представників УПЦ МП, які демонстративно не встали на засіданні Верховної Ради, коли Президент зачитував імена загиблих героїв України.

Читайте такожВерховна Рада зібралася на урочисте засідання до 70-річчя перемоги над фашизмом«Це все, що я можу сказати про сьогоднішній вчинок деяких представників духовенства. І тут лише Бог їм суддя. Але, хочу вірити, що така поведінка – це вибір конкретних осіб, які сьогодні були присутні в парламенті, а не всього духовенства однієї із найбільших церков України», - зазначив Балога.

Як повідомляли раніше ЗМІ, представники УПЦ Московського патріархату на чолі з предстоятелем церкви Онуфрієм не піднялися під час урочистого засідання парламенту, коли президент Петро Порошенко зачитував імена героїв України, які отримали це звання під час антитерористичної операції.

Порошенко повідомив присутніх, що звання героя України отримав 21 боєць, 10 із них - посмертно. Цей список зал зустрів оплесками, піднялися навіть іноземці.