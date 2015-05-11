"Правий сектор" вирішив "помиритися" з ЗСУ, запропонувавши спільні навчання

Про це повідомляє прес-служба «Правого сектору».

ДУК проведе свої навчання 12 травня на території дислокації своїх підрозділів у Донецькій та Дніпропетровській областях.

"Пропонуємо всім прилягаючим частинам ЗСУ приєднатись до цих навчань", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, "Правий сектор" заявив, що 28 квітня ввечері підрозділи 95-ї аеромобільної та 25-ї парашутно-десантної бригади виставили блокпости навколо бази "ПС" в селі Великомихайлівка Покровського району Дніпропетровської області.

Представник АПУ з питань АТО Олександр Мотузяник заявив, що базу українського добровольчого корпусу "Правий сектор" на Дніпропетровщині ніхто не блокував, тривають військові навчання. "Коли завершаться навчання, згідно з планом, блокпости знімуть. Коли - я не готовий вам сказати", - зазначив він.

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29 квітня, близько 300 представників "Правого сектора" провели акцію протесту під АПУ проти блокування бази ДУК. Активісти погрожували зайти в приміщення АП, якщо їм не пояснять ситуацію навколо бази їх батальйону в Дніпропетровській області.

У Міноборони в свою чергу заперечили наявність конфлікту з "Правим сектором".

"Є чітка організація взаємодії, і ця проблема абсолютно вигадана", - сказав міністр оборони Степан Полторак.

В ніч на 4 травня десантники розблокували базу "Правого сектору".