У п'ятницю Рада спробує відправити у відставку Авакова

Про це повідомляє у своєму Facebook нардеп Борислав Береза.

"Члени комітету ініціювали відставку вже сьогодні. Одна з причин - відмова пана Авакова відправити у відставку його заступника Сергія Чоботаря, який виявився причетним до скандалу з земельними ділянками в селі Лісники і до побиття журналістів каналу Zik", - написав він.

Комітет з протидії корупції може рекомендувати у п'ятницю ВР відправити у відставку Міністра внутрішніх справ України... Posted by Borislav Bereza on 13 травня 2015 р.

Як повідомлялося, за даними телеканалу ZIK, 28 квітня у селі Лісники біля будинку заступника міністра внутрішніх справ Чоботаря невідомі напали на знімальну групу антикорупційного проекту «Наші гроші» цього телеканалу. Нападники побили оператора, розбили техніку і втекли з місця інциденту.

Після цього Чоботар заявив, що не має будинку в селі Лісники Київської області.

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У свою чергу, журналісти оприлюднили інформацію з офіційного державного реєстру нерухомості, де зазначено, що земля під маєтком в с. Лісники записана на дочку Чоботаря.