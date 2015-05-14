В Одесі правоохоронці проводять обшук у квартирі редактора проросійського видання «Таймер»

Як передає кореспондент УНІАН, про це в соціальних мережах повідомляють соратники Ткачова. Цю інформацію також підтвердила УНІАН радник голови Одеської обласної державної адміністрації Зоя Казанжі.

«Зараз проходить обшук у квартирі головного редактора одеського інтернет-видання «Таймер» Юрія Ткачова», - повідомила Казанжі.

Читайте такожСБУ ліквідувала на Харківщині дата-центр бойовиків, який використовували для пропагандиТакож близько 09:30 видання «Таймер» перестало працювати.

Нагадаємо, це видання часто розміщує публікації на підтримку терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР» і є підконтрольним голові одеської партії «Родина», колишньому народному депутату Ігорю Маркову, який наразі перебуває в розшуку і переховується в Росії.

Як повідомляє одеський ресурс Думская, обшук триває з 7 ранку.

За даними видання Трасса Е-95 для проведення обшуку прибули двоє людей з автоматами, а також група людей у цивільному.

На момент прибуття в будинок, де живе журналіст, його колег з інших видань, обшук тривав. Один із правоохоронців пояснив, що в даний момент проходять слідчі дії, і бути присутнім при цьому сторонні люди не можуть.

Ткачов при цьому ще кілька днів написав на своїй сторінці у "Фейсбуці", що у нього буде найближчим часом обшук, посилаючись на дані свого видання про звернення СБУ до одеського суду з проханням про дозвіл на обшук.