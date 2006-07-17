26% громадян виступають за розпуск парламенту і проведення дострокових виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник Київського центру політичних досліджень та конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ на прес-конференції в УНІАН, посилаючись на результати соціологічного опитування, проведеного центром спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Згідно з результатами опитування, 16% громадян повністю погоджуються з думкою про необхідність розпуску нинішнього складу парламенту і призначення дострокових виборів, 10% - швидше погоджуються, аніж не погоджуються, 14% опитаних швидше не погоджуються, а 40% повністю не погоджуються з такою думкою. 20% опитаних відмовились дати відповідь або не змогли відповісти на таке запитання.

М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ також повідомив, що Партія регіонів, БЮТ і “Наша Україна” потрапляють у парламент у разі проведення дострокових виборів.

Згідно з результатами опитування, за Партію регіонів готові проголосувати 38% опитаних, БЮТ готові підтримати 16%, за “Нашу Україну” проголосують 7,5% виборців. За Соціалістичну партію проголосують 2,6%, за Комуністичну партію – 2,1%, Блок Вітренко і Блок Костенка набирають по 0,7%, ПОРА-ПРП – 0,6%. Проти всіх проголосують 5% громадян, 25% не змогли дати відповідь, або ще не вирішили, кого підтримати.

Окрім цього 37% громадян виступають за створення парламентської коаліції у складі Партії регіонів, Соціалістичної партії та Комуністичної партії.

Згідно з результатами опитування, 8% українців підтримують створення “широкої” коаліції у складі Партії регіонів, СПУ і “Нашої України”, 29% – створення “демократичної” коаліції у складі БЮТ, СПУ і “Нашої України” і 37% виступають за створення “антикризової” коаліції Партії регіонів, СПУ та КПУ. 26% опитаних відмовились дати відповідь, або не змогли відповісти на запитання.

Опитування проводилось з 10 по 14 липня, воно відбувалось у 110 населених пунктах усіх регіонів України. Було опитано 2095 респондентів, похибка вибірки становить 2,2%.