Сьогодні вранці відбудеться мітинг прихильників БЮТ
08:30, 18 липня 2006Політика
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Виступатимуть члени фракції
Сьогодні о 9:00 біля Верховної Ради (вул. Грушевського, 5) розпочнеться мітинг прихильників Блоку Юлії Тимошенко "Не здамо Україну".
Як повідомили УНІАН в Інтернет-прес-службі Юлії ТИМОШЕНКО, на мітингу виступатимуть члени фракції БЮТ у Верховній Раді.
Представникам ЗМІ з усіх питань щодо акцій протесту пропонується звертатися до керівника оперативного прес-центру БЮТ на Майдані Незалежності Тараса ПАСТУШЕНКА за телефоном: (097) 993-14-11.
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