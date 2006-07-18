Сьогодні вранці відбудеться мітинг прихильників БЮТ

Сьогодні о 9:00 біля Верховної Ради (вул. Грушевського, 5) розпочнеться мітинг прихильників Блоку Юлії Тимошенко "Не здамо Україну".

Як повідомили УНІАН в Інтернет-прес-службі Юлії ТИМОШЕНКО, на мітингу виступатимуть члени фракції БЮТ у Верховній Раді.

Представникам ЗМІ з усіх питань щодо акцій протесту пропонується звертатися до керівника оперативного прес-центру БЮТ на Майдані Незалежності Тараса ПАСТУШЕНКА за телефоном: (097) 993-14-11.