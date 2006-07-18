“Пора” заблокувала входи до Верховної Ради

Сьогодні з 5-ї години ранку будівлю Верховної Ради оточили близько 2 тисяч представників різних політичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, представники партії “Пора” заблокували входи до Верховної Ради: вони лягли на гумові матраци біля чотирьох входів. Решта входів блокуються представниками Партії регіонів. Активісти “Пори” також сидять вздовж паркану, що оточує парламент.

Як зазначив кореспонденту УНІАН один із учасників акції “Пори”, “ми хочемо подивитись, як через нас будуть переступати народні депутати”. Водночас депутати безперешкодно потрапляють до парламенту.

Близько 7.00 між активістами Блоку Юлії Тимошенко і Партії регіонів виникла бійка. Міліції вдалось швидко загасити конфлікт і зараз колони цих двох політичних сил розділяють кордони міліції.

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Як повідомив УНІАН один із лідерів “Пори” Євген ЗОЛОТАРЬОВ, сьогодні о 5.00 громадянська партія “Пора” почала безстрокову акцію біля стін Верховної Ради під назвою “Розморожена демократія”. За його словами, метою акції є недопущення до влади антикризової коаліції - “коаліції зрадників, сепаратистів та комуністів, яка, вочевидь, згорне всі демократичні процеси в Україні, рух України до Європи”, тому цього дня “Пора” буде не лише на Майдані, але й під стінами ВР.

Є.ЗОЛОТАРЬОВ розповів, що сьогодні зранку вони не пускали народних депутатів від Партії регіонів до парламенту. “Регіонали”, за його словами, намагались переступати через активістів “Пори”, що влаштували страйк біля входів. Депутатам доводилось входити через інші двері. “Це для них корисно: пройтися повз народ, відчути його настрої”, - сказав Є.ЗОЛОТАРЬОВ.

Також він заперечив інформацію, поширену вчора міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ, що буцімто “Пора” має намір штурмувати ВР.

За словами Є.ЗОЛОТАРЬОВА, “Пора” діятиме виключно законними методами і їй самій цікаво подивитись, хто збирається штурмувати парламент.