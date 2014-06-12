Порошенко вимагає перевірити законність рішення судді, який звільнив Лозинського

Про це повідомляє прес-служба президента України.

«Неможливо уявити собі яскравіший за своїм негативом приклад, який би ілюстрував критичний стан судової системи. Лозинський - це її промовистий діагноз», - зазначив Порошенко.

«Судова реформа сьогодні - це один із пріоритетів. За моїм дорученням створено робочу групу, яка має прискорити розгляд цієї реформи Верховною Радою України», - наголосив президент.Читайте такожЛозинського звільнив суддя, який відбирав права у активістів Автомайдану

Глава держави звернувся до Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції з вимогою перевірити законність рішення судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області.

Як повідомляв УНІАН, колишній депутат Верховної Ради Лозінський, засуджений за вбивство, 11 червня достроково вийшов із в'язниці за станом здоров'я.

Після цього прокуратура Київської області внесла апеляційну скаргу на ухвалу Бориспільського міськрайонного суду про звільнення Лозінського і почала розслідування стосовно керівництва колонії Бориспільської виправної колонії №119, де утримувався екс-депутат.

Сьогодні, 12 червня, міністр МВС Арсен Аваков повідомив, що Лозінського затримали і доставили назад у колонію.

Довідка УНІАН. У квітні 2011 року Дніпровський районний суд Києва засудив екс-депутата до 15 років позбавлення волі (починаючи з березня 2010 року) за вбивство жителя Кіровоградської області Валерія Олійника.

Навесні 2012 року Апеляційний суд Києва пом'якшив вирок Лозінському, призначивши йому нове покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.

Пізніше Вищий спеціалізований суд у цивільних і кримінальних справах ще пом'якшив вирок Лозінському і зменшив покарання до 10 років ув’язнення.