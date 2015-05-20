Російських спецназівців звинуватили в участі в терористичній діяльності "ЛНР"

Українські слідчі оголосили підозри затриманим в Луганській області військовослужбовцям ГРУ генштабу збройних сил РФ.

Про це написав у Facebook радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

«Повідомляю вам про те, що ввечері 19 травня затриманим військовослужбовцям ГРУ генштабу збройних сил Російської Федерації капітану Єрофєєву та сержанту Александрову українськими слідчими було особисто оголошено підозри у вчиненні злочинів, передбачених ст. 258 п. 3 КК України за участь у терористичній діяльності так званої «ЛНР», - зазначив Лубківський.

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За його словами, російським військовим була також надана можливість зв'язатися телефоном з родичами. «Капітан Єрофеєв скористався такою нагодою, поспілкувавшись зі своїми близькими. Телефони рідних Александрова продовжують мовчати», - наголосив Лубківський.

Шановні друзі,Повідомляю вам про те, що ввечері 19 травня ц.р. затриманим військовослужбовцям ГРУ Генштабу Збройних Си... Posted by Markian Lubkivskyi on 20 травня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО взяли у полон під Щастям двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва.