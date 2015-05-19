Росія вимагає пустити консула до затриманих під Щастям бійців ГРУ
Російське посольство в Україні зажадало зустрічі консульських працівників із затриманими 16 травня військовослужбовцями Александровим і Єрофєєвим.
Про це повідомляє сайт МЗС РФ.
"Російське посольство у Києві вимагало зустрічі консульських працівників з утримуваними громадянами Російської Федерації з метою надання їм необхідної допомоги згідно з нормами міжнародного права", - йдеться в повідомленні.
Раніше сьогодні затриманих відвідали журналісти, представники ОБСЄ, Amnesty International, а також моніторингової місії Євросоюзу.
Читайте такожАмериканського генерала "вразили" дії української влади щодо захоплених спецназівцівЯк повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО взяли в полон у Луганській області двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.
18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що затримані під Щастям двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.
У свою чергу в Кремлі відмовилися від захоплених у полон на Донбасі російських військовослужбовців. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повторив офіційну позицію Москви, що «ніяких російських військових на Донбасі немає».