Три партії створили блок Віталія Кличка

Київські міські організації партій «Народний Рух України», «Європейська столиця» і «Українські соціал-демократи» створили блок Віталія Кличка на вибори Київської міської ради. Про це журналістам повідомили лідери блоку після міжпартійної конференції.

«Хочу привітати всіх з народженням нової політичної сили», - сказав голова фракції Блоку його імені в Київській міській раді Кличко.

Після цього він представив свою команду, яка з ним працюватиме в Київраді, а також у разі його перемоги на виборах мера Києва.

Зокрема, блок Віталія Кличка включив у першу п`ятірку свого списку кандидатів в депутати Київської міської ради Віталія Кличка, Івана Плачкова, Наталію Новак, Анатолія Коваленка і Дмитра Андрієвського.

Кличко - лідер фракції свого імені в нинішньому скликанні Київради, Плачков - екс-міністр палива і енергетики, Новак - депутат Київради від блоку Кличка, Коваленко - депутат Київради від фракції Народної партії, Андрієвський - депутат Київради від фракції блоку «Наша Україна».

Перед входженням до блоку Коваленко і Андрієвський вийшли з партій, в яких вони перебували. В цілому список кандидатів в депутати від блоку налічує 120 осіб.

За словами лідера НРУ, депутата Верховної Ради, заступника голови фракції Блоку «Наша Україна - Народна Самооборона» Бориса Тарасюка, входження міськосередку партії до блоку Кличка є знаковою подією, і політрада партії одностайно підтримала рішення міськосередку ввійти до блоку.

Сам Тарасюк заявив, що має намір захищати інтереси міста в Раді.

Як повідомлялося, кампанія з виборів мера Києва і Київради стартувала 26 березня.

Раніше Верховна Рада призначила позачергові вибори мера Києва і Київради, які повинні відбутися 25 травня.

На вибори Київради в березні 2006 року міські осередки партії «Реформи і порядок» і «Пори» створили блок Віталія Кличка «Пора - ПРП».

За підсумками виборів блок одержав 14 місць у Київраді.

20 січня 2007 року Міністерство юстиції зареєструвало партію «Українські соціал-демократи».

Керівник партії - Олександр Клюс, який є депутатом Київської міської ради, входить до фракції Блоку Юлії Тимошенко.

ProUA за матеріалами Українських новин