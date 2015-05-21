Учасники псевдореферендуму на Донбасі не думали, що голосують за війну - адвокат

Про це донецький адвокат Євген Кузьмін заявив під час запису телевізійної програми «Схід+Захід», яка буде транслюватися на каналі УНІАН-ТБ 23 травня о 17.00.

“Своїм знайомим вони (жителі Донецької та Луганської областей — УНІАН) говорили, що ми хочемо жити, як у Росії... Абсолютна більшість людей (які взяли участь у так званому «референдумі» за створення «ЛНР» і «ДНР» — УНІАН) не хотіли, звичайно, захоплення влади або якихось збройних дій, вони просто хотіли жити в Росії», - сказав Кузьмін.

Читайте також«Референдуми» у Донецькій і Луганській областях не мають жодних правових наслідків - ЦВК При цьому він відзначив, що на цих територіях досі сильна російська телевізійна пропаганда.

На думку адвоката, влада має показати, що в Україні жити набагато краще, ніж у Росії.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня 2014 року в Донецькій і Луганській областях відбулися так звані «референдуми» про визначення статусу регіону.

Організатори стверджували, що 89% громадян проголосували за державну самостійність так званої «Донецької народної республіки», за незалежність так званої «Луганської народної республіки» – 96%.

Згідно з українським законодавством, зазначене опитування не має юридичної сили і його проведення не визнають ОБСЄ, ЄС, США і ряд інших країн світу.

Навіть у Кремлі його не визнали, заявивши, що з повагою ставляться до «волевиявленню населення Донецької і Луганської областей».