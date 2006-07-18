Регіони блокують трибуну і президію ВР

Народні депутати – члени фракції Партії регіонів заблокували трибуну, президію, а також урядову та суддівську ложі Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, також депутати-«регіонали» присутні у ложі для закордонних делегацій і послів інших країн. Ця ложа розташована біля сектора системи «Рада».

Перед входом до ложі преси охоронець перевіряє сумки журналістів, що є незвичним для представників ЗМІ, акредитованих у парламенті (за винятком п`ятниці). Особисті речі журналістів зазвичай перевірялися лише на механічній стрічці при вході до ВР.