На Донеччині трьох українців спіймали з тисячним накладом сепаратистської газети (фото)
18:52, 25 травня 2015Політика
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На Донеччині прикордонники виявили та вилучили тисячу примірників сепаратистської газети «Новоросія».
Чоловіки везли тисячу примірників сепаратистської газети / ДПСУ
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України.
«У Донецькій області прикордонники виявили у громадян України 1000 газет «Новоросія». Друкарську продукцію везли троє українців автомобілем «Хюндай». Вони прямували з Донецька в Ольгинку», - йдеться в повідомленні.
Читайте такожУ Москві комуністи носили Сталіна, рекламували "Новоросію" і вимагали від США не чіпати їхні пенсії«Затримані не змогли пояснити, де взяли дану продукцію та з якою метою намагалися її використати. Тепер громадянам доведеться давати пояснення співробітникам СБУ, яким їх було передано» - зазначають у Держприкордонслужбі.
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