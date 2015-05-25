На Донеччині трьох українців спіймали з тисячним накладом сепаратистської газети (фото)

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України.

«У Донецькій області прикордонники виявили у громадян України 1000 газет «Новоросія». Друкарську продукцію везли троє українців автомобілем «Хюндай». Вони прямували з Донецька в Ольгинку», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Москві комуністи носили Сталіна, рекламували "Новоросію" і вимагали від США не чіпати їхні пенсії«Затримані не змогли пояснити, де взяли дану продукцію та з якою метою намагалися її використати. Тепер громадянам доведеться давати пояснення співробітникам СБУ, яким їх було передано» - зазначають у Держприкордонслужбі.