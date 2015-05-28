Російські медіа поширюють "звіт" партнерів Пшонки про шкоду вступу України до ЄС - ЗМІ

Як пише Європейська правда, основна ідея цього 185-сторінкового документа, підготовка якого, як стверджують автори, тривала з 2013 року – доведення неприпустимості приєднання України до ЄС.

Зокрема публікація РИА Новости з цього приводу має назву "Прийняття Києва до ЄС буде найбільшою помилкою Євросоюзу".

Варто зазначити, що швейцарська неурядова організація "Обсерваторія організованої злочинності", адреса якої на сайті відсутня (є лише поштова скринька в передмісті Женеви), не вперше опікується українським питанням.

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Попередня згадка сайту організації про її активність, датована листопадом 2013 року, також стосувалася України. Тоді ця структура зробила заяву про неприпустимість звільнення Юлії Тимошенко, також опублікувавши відповідний звіт (однак посилання на нього нині не працює).

В 2013 році в заявах організації містилася велика кількість компліментів на адресу тодішнього генпрокурора Віктора Пшонки, що викликало питання щодо можливого зв’язку між ними. Крім того, в 2013 році з’ясувалося, що "Обсерваторія організованої злочинності" надала ЗМІ неправдиві дані щодо свого нібито зв’язкуз організацією Transparency International, про що заявив виконавчий директор TI-Україна Олексій Хмара.

Як і два роки тому, новий звіт "Обсерваторії" не містить згадок про джерела фінансування аналітичної роботи, але містить датовані 2013 роком графіки з українським текстом, не перекладені мовою документу (англійською).