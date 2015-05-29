За останні місяці втричі збільшилося постачання техніки для ЗСУ - президент



Про це він заявив в інтерв’ю українським телеканалам з нагоди першої річниці на посту президента.

«Сьогодні ми вперше за три місяці маємо втричі збільшені постачання техніки у військах», - сказав він.

«З участю волонтерів проводяться випробування найсучасніших зразків. І сьогодні наші війська, і це показують навчання, які не проходили 15 років, що ми вже маємо іншу армію, яка здатна воювати вночі, яка здатна здійснювати надзвичайно далекі та ефективні рейди, яка здатна протистояти агресії», - додав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, у Міноборони 19 травня заявляли, що з початку року до Збройних сил України надійшло більше 700 одиниць озброєння і військової техніки та близько 200 тис. боєприпасів.

Прийнято на озброєння 5 зразків озброєння та військової техніки, серед них військово-транспортний літак короткого зльоту та посадки Ан-70, бойовий та навчально-бойовий літаки типу Су-25, навчально-тренувальний літак Л-39М, комбіновані пристрої викиду хибних цілей для засобів авіації та радіорелейні станції.