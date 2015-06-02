Президент призначив посла України в Киргизії

21:15, 02 червня 2015
Політика
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Президент України Петро Порошенко призначив Миколу Дорошенка Надзвичайним та Повноважним послом України у Киргизькій Республіці.

фото УНИАН

Відповідний указ оприлюднено на офіційній сторінці глава держави.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко підписав указ, яким звільнив Ігоря Долгова з посади надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Бельгія, надзвичайного і повноважного посла України у Великому Герцогстві Люксембург та глави місії України при НАТО.

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