Президент призначив посла України в Киргизії
21:15, 02 червня 2015Політика
257 0
Президент України Петро Порошенко призначив Миколу Дорошенка Надзвичайним та Повноважним послом України у Киргизькій Республіці.
Президент України Петро Порошенко / Фото УНИАН
Відповідний указ оприлюднено на офіційній сторінці глава держави.
Читайте такожКлімкін анонсував призначення нового посла у США
Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко підписав указ, яким звільнив Ігоря Долгова з посади надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Бельгія, надзвичайного і повноважного посла України у Великому Герцогстві Люксембург та глави місії України при НАТО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter