Президент призначив посла України в Киргизії

Відповідний указ оприлюднено на офіційній сторінці глава держави.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко підписав указ, яким звільнив Ігоря Долгова з посади надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Бельгія, надзвичайного і повноважного посла України у Великому Герцогстві Люксембург та глави місії України при НАТО.