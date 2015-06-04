Євросоюз найближчим часом продовжить санкції щодо Криму ще на рік - представник України при ЄС

Про це Єлісєєв заявив у четвер в Брюсселі власному кореспонденту УНІАН.

"Зазначене рішення є черговим свідченням непохитності політики ЄС щодо невизнання анексії Криму та міста Севастополь Російською Федерацією", - сказав він.

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Як відомо, термін дії існуючих для Криму санкцій спливає 23 червня.

Ці санкції, зокрема, стосуються заборони на інвестиції та обмеження імпорту до ЄС товарів, що походять з Криму та Севастополя.

Нагадаємо, що протягом найближчих тижнів ЄС також може продовжити широкі економічні та індивідуальні санкції проти Росії до кінця січня наступного року.